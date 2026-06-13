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Herstelwerkzaamheden aan Amsterdamse flat nog niet afgerond

Samenleving
door anp
zaterdag, 13 juni 2026 om 9:59
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AMSTERDAM (ANP) - De herstelwerkzaamheden aan de flat in Amsterdam Nieuw-West waar in de nacht van donderdag op vrijdag een zware explosie plaatsvond, zijn ook zaterdag nog gaande. Dat meldt woningcorporatie Stadgenoot, die appartementen in het flatgebouw aan de Osdorper Ban verhuurt.
Het gaat onder meer om het repareren van voordeuren die de brandweer heeft ingebeukt bij het ontruimen van het gebouw. Stadgenoot liet eerder al weten dat de schade groot is.
Bewoners kunnen sinds 09.00 uur weer terecht bij een buurtcentrum voor opvang, vragen en verdere informatie. Vrijdag konden bewoners daar ook al terecht.
Zoektocht
Door de explosie raakten zeven mensen gewond, van wie twee zwaar. Hulpdiensten zochten vrijdag de hele dag naar mensen onder het puin. Vrijdagavond laat werd de zoektocht gestaakt.
Vierhonderd bewoners van de flat werden geëvacueerd. Het is nog niet bekend wanneer zij weer naar huis kunnen. De gemeente verwacht in de loop van zaterdagochtend met meer informatie te komen.
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