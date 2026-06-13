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FT: soepelere regels rond thuiswerk bij Goldman en JPMorgan om WK

Economie
door anp
zaterdag, 13 juni 2026 om 10:15
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NEW YORK (ANP) - De grote Amerikaanse zakenbanken Goldman Sachs en JPMorgan Chase versoepelen tijdelijk de regels rond thuiswerken van personeel in verband met het WK voetbal dat deels in de Verenigde Staten wordt gehouden. Werknemers kunnen namelijk veel hinder ondervinden om op het werk te komen door drukte in het openbaar vervoer op speeldagen in het New York New Jersey Stadium, aldus zakenkrant Financial Times. Zij mogen op die dagen dan thuiswerken van de banken.
Daarmee nemen de banken op Wall Street even afstand van de strikte regels over verplicht werken op kantoor. Op speeldagen in het stadion in East Rutherford even buiten New York worden tienduizenden bezoekers verwacht. Dat kan voor grote drukte in het openbaar vervoer zorgen, met vertragingen tot gevolg. In het stadion zijn acht wedstrijden, waaronder de finale.
Citigroup moedigt werknemers aan om thuis te werken op speeldagen. Die bank is minder streng met werken op kantoor dan Goldman Sachs en JPMorgan Chase.
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