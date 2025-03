Hervatting strijd Gaza verdeelt Israëlische politiek

JERUZALEM (ANP) - De zware Israëlische aanvallen op de Gazastrook verdelen de Israëlische politiek. Een belangrijke uiterst-rechtse bondgenoot van premier Benjamin Netanyahu reageert tevreden, vanuit de oppositie klinkt kritiek.

"Dit is het moment waarvoor we in de regering zijn gebleven, ondanks onze oppositie tegen de deal", zei minister van Financiën Bezalel Smotrich volgens nieuwssite Times of Israel. "We zijn vastberadener dan ooit om de taak te volbrengen en Hamas te vernietigen."

Smotrich heeft eerder uitgehaald naar het bestand met Hamas. Hij dreigde uit de regering te stappen als de eerste fase waarin gijzelaars vrijkwamen een vervolg zou krijgen.

'Overlevingsspel' van Netanyahu

Itamar Ben Gvir, wiens partij de regering verliet uit verzet tegen het bestand, juichte de hervatting van de strijd ook toe. "We mogen het bestaan van de Hamas-organisatie niet accepteren en ze moet worden vernietigd."

Een andere oppositiepartij is wel kritisch. Yair Golan van de Democraten haalde uit naar Netanyahu en zei volgens de nieuwssite dat militairen en gijzelaars worden gebruikt als pionnen "in zijn overlevingsspel."