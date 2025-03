Hulporganisatie CARE: einde wapenstilstand rampzalig voor Gazanen

DEN HAAG (ANP) - Het schenden van het staakt-het-vuren heeft rampzalige gevolgen voor de mensen in Gaza. Dat zegt CARE Nederland nadat Israël in de nacht van maandag op dinsdag een einde had gemaakt aan de wapenstilstand. De afgelopen weken werden noodhulp en elektriciteit in de Gazastrook al geblokkeerd door Israël, nu de aanvallen daarbij komen dreigt volgens de ontwikkelingsorganisatie "een catastrofe".

"CARE blijft doen wat mogelijk is, maar onder deze omstandigheden wordt hulpverlening steeds verder belemmerd. Zonder een duurzaam staakt-het-vuren en volledige toegang tot humanitaire hulp wordt levensreddende ondersteuning onmogelijk", aldus de ontwikkelingsorganisatie.

Israël voert sinds afgelopen nacht luchtaanvallen uit op de Gazastrook, naar eigen zeggen omdat Hamas weigerde de gijzelaars vrij te laten. Daarmee is het staakt-het-vuren dat sinds 19 januari gold voorbij. Bij de aanvallen vielen meer dan 330 doden, meldt het gezondheidsministerie in het door Hamas bestuurde kustgebied aan persbureau AFP.

De eerste fase van de wapenstilstand tussen Hamas en Israël liep na zes weken af zonder dat de tweede fase inging. Israël wilde de eerste fase verlengen, terwijl Hamas zich aan de afspraak wilde houden door de tweede fase in te laten gaan. In die fase zouden alle gijzelaars vrijkomen en zouden de Israëlische troepen zich terugtrekken uit Gaza.