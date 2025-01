9 tips om met hufters om te gaan

Als je tegen een onbeschofte baas spreekt, denk aan zijn haar dat zo goed zit. Forbes geeft 6 suggesties hoe het onvermijdelijke te dragen: omgang met onaangename mensen, zoals foute bazen. We verklappen er vijf.

1. Kijk naar de goede kanten De persoon die je haat heeft vast ook wel een kwaliteit. Al is het maar dat hij knap is, of goed gekleed, of dat er leuke foto's van zijn kinderen aan de muur hangen.

2 Maak geen ruzie. Ruzie maak je met zijn tweeën, dus als jij niet meedoet, wordt het niks met het conflict

3. Leef je in, in de reden waarom iemand zo naar doet. Vaak hoef je geen psycholoog te zijn om de oorzaak te zien van het feit dat iemand een hufter is. Vaak zijn het gewon bangeriken. Als je een angstig iemand confronteert wordt het dikwijls een hufter. Maar als je hem aait, gaat het allemaal goed. Veel aaien dus.

4. Hou het zakelijk Naarlingen hebben de neiging te willen opscheppen over zichzelf. Dus je loopt het risico al snel te zitten luisteren naar al zijn veroveringen. Onder wie vast ook collega's. Probeer hem te laten opscheppen over zakelijke kwesties, zodat je niet terechtkomt in zijn liefdesleven.

5. Geef ze gelijk Als het gesprek er is omdat er iets fout is gelopen, ga dan niet uitleggen dat het zijn schuld is. Rechtvaardig jezelf niet, geef hem de ruimte om zijn gezicht te redden.

6. Beheers wat je kunt Bij de meeste ontmoetingen kun je ervoor kiezen om het conflict te laten escaleren of om het beleefd te houden. "De enige reactie waar je controle over hebt, is je eigen reactie"., zegt Humor helpt. Een positieve houding ook. Als je bijvoorbeeld te maken hebt met een Pieter Omtzigt type, probeer hun klachten dan om te zetten in vragen: "Die situatie klinkt moeilijk, maar wat kun je doen om het te veranderen?"

