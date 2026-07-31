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Het Parool houdt jaarlijkse Derk Sauerlezing over persvrijheid

Samenleving
door anp
vrijdag, 31 juli 2026 om 3:55
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AMSTERDAM (ANP) - Het Parool, The Moscow Times en De Balie gaan een jaarlijks nieuw evenement organiseren over persvrijheid en onafhankelijke journalistiek: de Derk Sauerlezing. Het evenement wordt gehouden ter ere van de vorig jaar overleden journalist en mediaondernemer Derk Sauer.
De eerste editie van de lezing vindt op 31 oktober plaats, de verjaardag van Sauer. De journalist overleed vorig jaar 31 juli op 72-jarige leeftijd na een ongeluk op zijn zeilboot in Griekenland.
De eerste gast van de lezing is journalist Evan Gershkovich, meldt Het Parool. De Amerikaanse journalist zal volgens de krant vertellen over zijn werk en de anderhalf jaar die hij in een Russische gevangenis doorbracht.
Het doel van de Derk Sauerlezing is volgens de zoon van Sauer, Pjotr Sauer, het eren van de nalatenschap van zijn vader en het bespreken van de persvrijheid. "Het verdedigen van journalistieke onafhankelijkheid was de rode draad door mijn vaders leven. Hij heeft generaties Russische onafhankelijke journalisten opgevoed, en ervoor gezorgd dat de journalisten van The Moscow Times ook nog hun werk kunnen doen vanuit Amsterdam", aldus Pjotr.
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