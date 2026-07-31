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Trump krabbelt terug over beloftes aan Oekraïne over Patriots

Samenleving
door anp
vrijdag, 31 juli 2026 om 3:54
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WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zei donderdag dat hij er "niet zeker van" is of hij Oekraïne Patriot-raketten zou laten bouwen. "Het is een heel bijzonder wapen en we moeten een beetje voorzichtig zijn met aan wie we een licentie verlenen", zei hij tegen de Britse zakenkrant Financial Times (FT).
Eerder deze week zou Trump juist licenties hebben toegezegd aan Oekraïne voor de productie van Patriot-raketten. Dat zei althans de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dinsdagavond vlak na een ontmoeting met Trump in Washington.
Oekraïne beschikt al over de onderscheppingsraketten, die volgens Kyiv essentieel zijn voor het afslaan van Russische luchtaanvallen. De huidige voorraad Patriots dreigt echter op te raken. Zelensky zou daarom om nieuwe Patriots hebben gevraagd, maar Trump zou duidelijk hebben gemaakt dat de VS de raketten ook zelf nodig hebben voor de oorlog met Iran.
In het gesprek met de FT zei Trump ook dat zijn gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff de komende dagen voor het eerst een bezoek aan Oekraïne brengen.
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