Hezbollah: Hamas mag zelf beslissen over bestand

BEIROET (ANP/AFP) - Hezbollah heeft aangegeven dat het akkoord zal gaan met iedere deal die Hamas sluit in de onderhandelingen over een bestand. Hezbollahleider Hassan Nasrallah zei ook dat de aanvallen op Israël gestaakt zullen worden als in de Gazastrook een staakt-het-vuren wordt bereikt.

Nasrallah zei dat Hamas onderhandelt namens de hele As van Verzet, waarmee hij doelde op pro-Iraanse groepen in de regio. "Wat Hamas accepteert, accepteert iedereen", zei de Hezbollahleider. Hij zei dat Hamas ook niets hoeft af te stemmen met andere groepen. "Dit is in de eerste plaats hun gevecht."

Sinds het begin van de Gazaoorlog lopen ook de spanningen weer op tussen Israël en het zwaarbewapende Hezbollah uit Libanon. Er worden vrijwel dagelijks beschietingen gemeld in het grensgebied.