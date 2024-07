Zelensky haalt banden met Republikeinen aan in Washington

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in de Amerikaanse hoofdstad Washington gesproken met parlementariërs die moeten stemmen over toekomstige militaire steun voor zijn land. Hij overlegde met topfiguren uit de Senaat en het Huis van Afgevaardigden en leden van belangrijke parlementscommissies. De president pleitte onder meer voor minder beperkingen bij het gebruik van Amerikaanse wapens tegen het Russische leger.

Zelensky bezoekt de Verenigde Staten voor een NAVO-top en grijpt dat aan om de banden aan te halen met belangrijke Amerikaanse parlementsleden. Zo gaf hij de Republikeinse fractievoorzitter in de Senaat Mitch McConnell een onderscheiding. Ook nodigde hij Republikeins voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Mike Johnson uit om Kyiv te bezoeken. Johnson, een bondgenoot van Donald Trump, zei overigens daar voor de presidentsverkiezingen waarschijnlijk geen tijd voor te hebben.

De VS gaven de afgelopen jaren veel steun aan Oekraïne, maar dat is in het parlement niet onomstreden. Een groot steunpakket met een waarde van tientallen miljarden dollars kwam eerder maandenlang niet door het Congres door politieke onenigheid. Oekraïne kreeg ondertussen te maken met munitietekorten. De huidige president Joe Biden staat bekend als een bondgenoot van Oekraïne. Als hij de verkiezingen verliest kan dat gevolgen hebben voor het Amerikaanse Oekraïnebeleid.