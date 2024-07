Nieuwe records op Wall Street na opmerkingen Fed-baas

NEW YORK (ANP) - Wall Street heeft haar recordreeks woensdag een vervolg kunnen geven, terwijl beleggers nieuwe opmerkingen verwerkten van Fed-baas Jerome Powell. Hij deed ten overstaan van politici in Washington weinig om speculaties te ontkrachten dat er later dit jaar renteverlagingen aankomen.

De brede S&P 500-index steeg 1 procent tot een record van 5633,91 punten. Daarnaast kreeg techgraadmeter Nasdaq er 1,2 procent bij op 18.647,45 punten, eveneens het hoogste slot ooit. Het was de zevende opeenvolgende recorddag voor de Nasdaq en de zesde keer op rij voor de S&P 500. De Dow sloot 1,1 procent hoger op 39.721,36 punten.

Onder meer van grote techbedrijven ging de beurswaarde omhoog. Zo won AI-chipmaker Nvidia bijna 3 procent en werd Apple een kleine 2 procent meer waard. Met een beurswaarde van 3,6 biljoen dollar is Apple momenteel het waardevolste bedrijf op de beurzen in New York.