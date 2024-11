Hezbollah meldt lancering drones op militaire doelen in Tel Aviv

BEIROET (ANP/AFP) - De Libanese beweging Hezbollah heeft gezegd dat zij dinsdagavond laat drones heeft gelanceerd op "gevoelige militaire doelen" in Tel Aviv. Eerder dinsdag voerde Israël dodelijke aanvallen in Beiroet uit. Op dat moment was al bekend dat om 04.00 uur plaatselijke tijd een staakt-het-vuren ingaat.

"Als reactie op de aanvallen op de hoofdstad Beiroet en de bloedbaden die de Israëlische vijand heeft aangericht onder burgers, hebben we drones gelanceerd op een groep gevoelige militaire doelen in de stad Tel Aviv en haar voorsteden", aldus Hezbollah in een verklaring.