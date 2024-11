Leger Israël geeft evacuatiebevelen voor Beiroet en voorsteden

BEIROET (ANP) - Het Israëlische leger (IDF) heeft de evacuatie bevolen van inwoners in gebieden in centraal Beiroet en de zuidelijke voorsteden van de hoofdstad van Libanon, enkele uren voor een overeengekomen staakt-het-vuren tussen Israël en Hezbollah ingaat.

"Dringende waarschuwing voor inwoners van het gebied rond Beiroet", schrijft legerwoordvoerder Avichay Adraee in een Arabisch bericht op X, waarin hij mensen in het stadscentrum oproept te vertrekken, evenals "alle inwoners in de zuidelijke voorsteden", met name in Ghobeiry. "U bevindt zich in de buurt van Hezbollah-installaties en -belangen, waartegen de IDF in de nabije toekomst krachtig zal optreden."