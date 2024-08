Hillary Clinton spreekt van nieuw hoofdstuk in geschiedenis VS

CHICAGO (ANP) - Een in het wit geklede Hillary Clinton heeft in een toespraak tijdens de Democratische Nationale Conventie (DNC) in Chicago laten weten dat "de toekomst is begonnen". Volgens de voormalig presidentskandidaat, die het in 2016 opnam tegen Donald Trump, breekt met de nominatie van Kamala Harris als Democratische presidentskandidaat "een nieuw hoofdstuk" aan in de geschiedenis van de Verenigde Staten.

"Er is iets aan het veranderen in Amerika, dat voel ik", zei Clinton, die onder luid gejuich en met een staande ovatie werd ontvangen bij de conventie in Chicago. In haar toespraak refereerde de oud-minister aan het glazen plafond en alle politica's die dat hebben geprobeerd te doorbreken. Zo sprak ze over de eerste zwarte vrouwelijke parlementariër Shirley Chisholm, die in 1972 opging voor het Amerikaanse presidentschap.

Clinton besprak ook haar eigen gooi naar het presidentschap, in 2016. "Bijna 66 miljoen Amerikanen stemden voor een toekomst waarin er geen grenzen zijn aan onze dromen", zei ze. Als Harris het schopt tot de 47e president van de VS, staat ze volgens Clinton "aan de andere kant van het glazen plafond". "Ik zou willen dat mijn moeder en de moeder van Kamala ons konden zien."

De 73-jarige Clinton haalde in haar toespraak ook uit naar Donald Trump. "Hij viel in slaap tijdens zijn eigen proces en toen hij wakker werd, schreef hij geschiedenis als eerste presidentskandidaat met 34 veroordelingen op zijn naam."