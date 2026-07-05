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Historisch bezoekersaantal voor Pride Keulen: 1,5 miljoen

Samenleving
door anp
zondag, 05 juli 2026 om 19:07
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KEULEN (ANP/DPA) - De Pride-parade in Keulen heeft zondag circa 1,5 miljoen bezoekers getrokken. Dat meldt de organisatie, die toevoegt dat het gaat om het hoogste bezoekersaantal voor de Keulse lhbtqi-viering ooit. De parade zelf bestond uit zo'n 60.000 mensen, verspreid over 250 deelnemende groepen.
Onder de aanwezigen was voor het eerst ook Herbert Reul, de deelstaatminister van Binnenlandse Zaken in Rijnland-Westfalen. Tegen persbureau dpa zei de CDU'er bezorgd te zijn over de rechten van queers. "Er zijn steeds meer mensen die willen bepalen hoe anderen leven. Dat is verkeerd." Ook de voormalig minister van Cultuur van de Groenen, Claudia Roth, was ter plaatse. Zij sprak van de "grootste demonstratie voor de democratie" van Duitsland.
Op beelden van lokale media is te zien hoe legio uitgedoste mensen al dansend door Keulen trekken, een publiek toezwaaiend dat zelf de nodige regenboogvlaggen en glitters draagt.
De Amsterdamse Canal Parade staat gepland voor 1 augustus.
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