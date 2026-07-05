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Tennisser Djokovic eerste kwartfinalist op Wimbledon

Sport
door anp
zondag, 05 juli 2026 om 19:05
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LONDEN (ANP) - Tennisser Novak Djokovic heeft zich als eerste verzekerd van een plek in de kwartfinales op Wimbledon. De 39-jarige Serviër versloeg in de vierde ronde Roman Safioellin uit Rusland in vier sets. Het werd 7-6 (6) 6-3 3-6 6-3.
De 24-voudig grandslamwinnaar bereikte vorig jaar de halve finale waarin hij verloor van de uiteindelijke kampioen Jannik Sinner. Djokovic was zeven keer de beste op het grandslamtoernooi in Londen, voor het laatst in 2022. Voor Safioellin (28) was de kwartfinale in 2023 zijn beste prestatie.
De Servische nummer 8 van de wereld speelde een moeizame eerste set, waarin hij een 5-2-achterstand in games via een tiebreak toch wist goed te maken. In de tweede set had de ervaren Serviër genoeg aan één break. De derde set was voor de mondiale nummer 128, die niet kon voorkomen dat Djokovic de wedstrijd in de vierde set in zijn voordeel besliste.
In de kwartfinale treft Djokovic de Canadees Félix Auger-Aliassime of Alejandro Davidovich Fokina uit Spanje.
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