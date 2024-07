Hitterecords sneuvelen in extreme hittegolf VS

WASHINGTON (ANP) - De extreme hittegolf die delen van de Verenigde Staten in zijn greep heeft, houdt aan tot zeker halverwege deze week. Nadat in Las Vegas en Death Valley afgelopen weekend al hitterecords sneuvelden verwacht de National Weather Service (NWS) dat er deze week meer records aan diggelen gaan.

Volgens de Amerikaanse weerdienst liggen de temperaturen in het westen van het land wijdverspreid tussen de ruim 32 en 43 graden. "De hittegolf zal zich naar verwachting verplaatsen van Californië en Oregon noordwaarts naar Washington en oostwaarts over het Great Basin en Arizona tot halverwege de week".

De NWS verwacht dat tot en met woensdag nog meer temperatuurrecords worden gebroken. De dienst waarschuwt er dan ook voor dat de meerdaagse aanhoudende extreme hitte en recordhoge nachttemperaturen hittestress blijven veroorzaken bij mensen die niet voldoende koelen en drinken.

Death Valley

Afgelopen weekend werden al veel warmterecords gebroken. Zaterdag en zondag steeg het kwik in Death Valley in Californië respectievelijk naar 53,3 graden en 53,8 graden Celsius, waarmee dagrecords voor deze data werden gebroken. In Death Valley National Park overleed zaterdag een motorrijder vermoedelijk door blootstelling aan deze hoge temperaturen en een andere motorrijder werd zaterdag in het ziekenhuis opgenomen voor ernstige hitteberoerte, laat het park weten.

Zondag kregen bijna 70 miljoen mensen in de VS een hitte-alarm volgens de NWS. In Las Vegas werd zondag voor het eerst in de geschiedenis van de woestijnstad een temperatuur van bijna 48 graden genoteerd.