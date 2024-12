Hoe je te gedragen in de lift: een praktische gids

Daar sta je dan. De lift is op de 11e en jij staat beneden. Met die collega van de boekhouding. Gesprekje aanknopen? Of alleen knikken. Moeilijk. Liften zijn een alledaags onderdeel van ons leven, vooral op kantoor. Toch kan het gedrag in een lift soms ongemakkelijk of zelfs stressvol zijn. Hier zijn enkele praktische tips van The Economist om je lift-ervaring zo soepel mogelijk te maken.

Wat doe je als je wacht op de lift?

Sta niet te dicht bij de deuren. Geef ruimte aan mensen die uit de lift komen voordat je zelf instapt.

Vermijd het blokkeren van de ingang. Dit voorkomt gênante situaties waarin mensen elkaar proberen te ontwijken.

Hoe gedraag je je in de lift?

Wees beleefd: Laat anderen eerst uitstappen voordat je zelf naar binnen gaat.

Ruimtegebruik: Probeer zo weinig mogelijk ruimte in te nemen, vooral in een volle lift. Sta dicht bij de muur of in een hoek.

Knoppen drukken: Druk alleen op jouw verdieping en vraag beleefd als iemand anders een knop voor jou moet indrukken.

Geen spiegelsessie: Gebruik de spiegel niet om jezelf uitgebreid te controleren; dit kan ongemakkelijk zijn voor anderen.

Praten of Stilte?

Met vreemden: Houd het bij een korte begroeting zoals “Goedemorgen” of “Hallo”. Langere gesprekken kunnen ongemakkelijk zijn.

Met collega’s: Als je met bekenden reist, pas je gesprek aan op de situatie. Vermijd roddels of persoonlijke onderwerpen als er anderen aanwezig zijn.

Korte ritten: Begin geen diepgaande gesprekken; houd het luchtig en kort.

Speciale situaties

Volle lift: Als je weet dat je er snel uit moet, probeer dan dicht bij de deur te staan. Sta niet achterin als je er als eerste uit moet.

Onverwachte stops: Soms stappen mensen per ongeluk uit op de verkeerde verdieping. Lach vriendelijk en maak er geen groot probleem van.

Wat te vermijden?

Stressvolle situaties: Als wachten op een lift je irriteert, overweeg dan de trap te nemen of gebruik een meditatie-app om kalm te blijven.

Hostiliteit: Een volle lift kan aanvoelen als een ongemakkelijke sociale situatie, maar neem het niet persoonlijk. Blijf vriendelijk en geduldig.

Liften zijn een kleine afspiegeling van sociale interacties: beleefdheid en respect maken het verschil. Volg deze tips en je zult merken dat zelfs een ritje met de lift aangenamer kan worden!