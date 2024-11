Hoekstra kan door als Eurocommissaris voor Klimaat

BRUSSEL (ANP) - Wopke Hoekstra kan de komende vijf jaar aan de slag als Europees Commissaris voor Klimaat en Schone Groei. Hij krijgt ook belastingen in zijn portefeuille. Na zijn hoorzitting in het Europees Parlement gaf een meerderheid al snel aan in te kunnen stemmen met zijn benoeming.

De oud-minister van Financiën en Buitenlandse Zaken krijgt onder meer de steun van de grootste fractie, de Europese Volkspartij, waarin Hoekstra's eigen CDA zit. Maar ook de tweede fractie van sociaaldemocraten (S&D) staat achter Hoekstra, net als de Groenen.

Hoekstra werd drie uur door het Europees Parlement ondervraagd. Dat verliep vrijwel probleemloos. Het formele akkoord komt naar verwachting op 21 november, waarna voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie een week later haar nieuwe ploeg officieel presenteert.