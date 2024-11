OM vervolgt veroordeelde piraat opnieuw voor kaping ander schip

ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie vervolgt een 34-jarige Nigeriaan voor de kaping van het Duitse koopvaardijschip BBC Caribbean en de gijzeling van de bemanning in 2017 in de Golf van Guinee. Itoruboemi L. werd in de zomer van 2022 door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een celstraf van 8,5 jaar voor het kapen van het Nederlandse vrachtschip FWN Rapide in april 2018.

De man is dinsdag aangehouden in zijn cel na een DNA-match. Het gaat om een DNA-spoor op een sigarettenpeuk aan boord van het Duitse vrachtschip. De BBC Caribbean werd op 5 februari 2017 in internationale wateren aangevallen door piraten, die waren bewapend met kalasjnikovs.

Acht bemanningsleden werden overmeesterd en in een kleine smalle houten boot naar het vasteland van Nigeria gebracht, waar ze wekenlang werden vastgehouden. Drie bemanningsleden hadden zich aan boord weten te verschuilen en voeren het schip naar de haven van Las Palmas. Daar zijn patroonhulzen, vingerafdrukken en DNA-sporen veiliggesteld.