Hoekstra noemt succesvolle afloop klimaattop twijfelachtig

BAKOE (ANP/AFP) - Eurocommissaris Wopke Hoekstra zegt dat "twijfelachtig" is of de klimaattop in Azerbeidzjan een succesvolle afloop zal krijgen. COP29 liep eigenlijk tot vrijdag, maar ook zaterdag proberen de onderhandelaars nog om een akkoord te bereiken over financiering van klimaatsteun aan ontwikkelingslanden.

"We doen alles wat we kunnen om de verschillen te overbruggen en om hier een succes van te maken", zei Hoekstra tegen journalisten in Bakoe. "Maar het is twijfelachtig of dat gaat lukken." Hoekstra is Eurocommissaris voor Klimaatactie en is namens de Europese Unie betrokken bij de onderhandelingen.

Onderhandelaars zeiden tegen internationale media dat de EU bereid is om het bedrag dat rijke landen vanaf 2035 jaarlijks aan ontwikkelingslanden betalen voor klimaatsteun te verhogen naar 300 miljard. Ook andere landen, zoals de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, zouden akkoord zijn, maar het is de vraag of dat genoeg is voor de ontwikkelingslanden.