EU-parlementariërs willen onderzoek naar X-posts Elon Musk

BRUSSEL (ANP/DPA) - Europarlementariërs roepen de Europese Commissie op om onderzoek te doen naar de manier waarop berichtenplatform X berichten bij gebruikers onder de aandacht brengt. Ze willen nagaan of eigenaar Elon Musk een voorkeursbehandeling kreeg die ervoor zorgde dat zijn bijdragen zichtbaarder werden.

De oproep, ondertekend door 42 parlementariërs, volgt op onderzoek van de Universiteit van Queensland naar de zichtbaarheid van Musks berichten. Volgens onderzoekers van de Australische universiteit wijzen de resultaten erop dat de algoritmes bij X eerder dit jaar zijn aangepast in het voordeel van Musk. Nadat 's werelds rijkste persoon in juli zijn steun uitsprak voor Donald Trump bij de Amerikaanse verkiezingen steeg het aantal weergaven van zijn posts veel sterker dan bij andere politieke accounts.

De leden van het Europees Parlement vrezen dat Musk de openbare veiligheid in Europa bedreigt, door ook hier via X het publieke debat te beïnvloeden. "De toename van de weergaven betreft ook Musks posts op X over de EU en kwesties in lidstaten, zoals Kremlin-vriendelijke propaganda over de oorlog in Oekraïne en antisemitische samenzweringstheorieën", schrijven de parlementariërs aan het dagelijks EU-bestuur. Ze hopen dat de Commissie een onderzoek kan openen met een beroep op de Wet op de Digitale Markten, die grote internetplatforms reguleert.