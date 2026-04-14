Hoeveel dagen mag je een caravan of camper voor de deur parkeren voordat je in de problemen komt?

Het zonnetje breekt door, de vakantiekriebels komen op gang en dus poppen ze overal weer op in het straatbeeld: caravans, campers en vouwwagens. Maar niet iedereen is daar blij mee, buren kunnen protesteren. Wie zijn rijdende vakantiehuis iets te lang laat staan, kan zomaar tegen een boete aanlopen.

Zodra het kampeerseizoen begint of eindigt, duiken ze overal op in de Nederlandse straten. Handig om dichtbij huis alles klaar te maken, maar gemeenten zijn er minder blij mee. Waar je in landen als Frankrijk soms maandenlang je caravan op eigen terrein mag laten staan, zijn de regels hier een stuk strenger.

Slim trucje? Vergeet het maar

In de meeste gemeenten geldt een duidelijke grens: drie dagen. Daarna moet je voertuig weg zijn van de openbare weg. Die regel staat vast in de zogeheten APV, de Algemene Plaatselijke Verordening. En die is duidelijk: de straat is geen gratis stalling.

Denk je slim te zijn door je caravan na drie dagen een paar meter te verplaatsen? Helaas. Gemeenten hebben daar allang een stokje voor gestoken. In veel regels is ‘parkeren’ vervangen door ‘te plaatsen of te hebben’. Met andere woorden: een klein stukje rijden redt je niet van een boete.

Ook thuis niet veilig

En wie denkt: dan zet ik ‘m toch gewoon op mijn oprit, komt bedrogen uit. Want zelfs op eigen terrein kun je in de fout gaan. Als je caravan zichtbaar is vanaf de openbare weg, kan dat volgens sommige gemeenten het straatbeeld ‘ontsieren’. En ook dat is vaak verboden.

Daar komt nog bij dat er regelmatig maximale afmetingen gelden. Is je caravan langer dan zes meter of breder dan 2,40 meter? Dan mag je die in sommige gemeenten überhaupt niet zichtbaar stallen binnen de bebouwde kom.

De rekening loopt snel op