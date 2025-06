Hof: geen schorsing bevel gevangenneming Promes, moet naar cel

AMSTERDAM (ANP) - Het gerechtshof gaat niet mee in het verzoek van voetballer Quincy Promes dat hij niet wordt opgepakt als hij naar Nederland komt. De voetballer, die momenteel in Dubai verblijft, wil terugkeren naar Nederland, maar alleen als hij dan niet in de cel komt in afwachting van de strafzaak tegen hem. Het hof in Amsterdam geeft daaraan geen gehoor. "Er komt geen schorsing van het bevel gevangenneming", aldus de rechter dinsdag.

Promes (33) is door de rechtbank veroordeeld tot zes jaar cel voor betrokkenheid bij de smokkel van cocaïne en tot achttien maanden voor het neersteken van zijn neef. Die zaak loopt in hoger beroep. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd.