Schoof hóópt dat iedereen aan de grens zich aan de wet houdt

Premier Dick Schoof roept mensen die afgelopen weekend auto's hebben tegengehouden aan de grens op zich aan de wet te houden. Hij sprak zich verder niet uit tegen de acties en zei de frustraties van mensen te begrijpen.

In de buurt van Ter Apel hielden mensen zelf auto's staande aan de grens met Duitsland om te voorkomen dat asielzoekers het land binnenkomen, berichtten meerdere media. Tijdens een persconferentie met de Duitse bondskanselier Friedrich Merz zei Schoof dat de twee er kort over hadden gesproken. De Duitse grenspolitie had zondag extra mensen ingezet om de Nederlanders tegen te houden.

Volgens Merz was er ook gesproken over de reguliere grenscontroles die Duitsland uitvoert. "We zijn het erover eens dat grenscontroles binnen Europa alleen een kortstondige oplossing kunnen zijn. Het is fijn dat er geen problemen zijn bij de Nederlands-Duitse grensovergangen."