De leus van de Houthi’s – “Dood aan Amerika, dood aan Israël, vervloekt alle Joden ” – is geen losse kreet, maar het ideologische visitekaartje van een beweging die inmiddels een groot deel van Jemen bestuurt. Daarmee schuift een openlijk antisemitische strijdleus op naar het centrum van de geopolitiek, via raketten in de Rode Zee én de woorden op hun vlag.

Van rebellenleus tot staatsmotto

De Houthi -beweging, officieel Ansar Allah, begon begin jaren 2000 als Zaidi-sjiitische opposiebeweging tegen de Jemenitische regering en Saoedische invloed. Na de Jemenitische burgeroorlog controleert de groep nu de hoofdstad Sanaa en grote delen van het noorden. In die periode adopteerden de Houthi’s een eigen vlag met de volledige slogan: “Allah is de grootste, dood aan Amerika, dood aan Israël, vervloekt zijn alle Joden, de islam zal overwinnen.

Die leus is zichtbaar op spandoeken, in demonstraties en in officiële communicatie en wordt door aanhangers ritmisch gescandeerd. Volgens onderzoekers is het geen randverschijnsel maar een centrale pijler van de Houthi-identiteit, sterk beïnvloed door Iran en Hezbollah.

Wat zegt die leus precies?

De slogan combineert klassieke anti-imperialistische retoriek (“dood aan Amerika”) met expliciet religieus gekleurde Jodenhaat (“vervloekt alle Joden”). Anders dan kritiek op Israëlisch beleid richt de tekst zich niet op een staat of regering, maar op “alle Joden” als groep – de kern van antisemitisme .evolve.

Religiewetenschappers wijzen erop dat dit wereldbeeld de problemen in de Arabische wereld neerlegt bij één vijandig complot van Israël en het Westen. De leus fungeert daarmee als simpele uitleg voor complexe crises, en legitimeert geweld als religieuze plicht.

“De Houthi-leus richt zich niet op een staat, maar op ‘alle Joden’ – precies wat antisemitisme definieert.”

Waarom je dit nu moet weten

Sinds de Houthi’s vanaf eind 2023 en 2024 schepen in de Rode Zee aanvallen, staat diezelfde leus ineens midden in de internationale veiligheidsagenda. Westerse regeringen, waaronder Nederland, bestempelen de beweging als bedreiging voor de vrije doorvaart; tegelijk marcheert een beweging mee aan tafel (of in de media) met een vlag waarop letterlijk de vernietiging van twee landen en een bevolkingsgroep wordt geëist.

Voor het debat in Europa wringt dat extra: hoe ga je om met actoren die intussen óók worden gepresenteerd als "anti-imperialistische verzetsbeweging"? De Houthi-leus maakt pijnlijk duidelijk dat "solidariteit met Palestijnen" in deze context vaak gepaard gaat met een onversneden, religieus verpakte haat tegen Joden wereldwijd.