Hogere boetes voor werkgever die illegale arbeidsmigrant uitbuit

DEN HAAG (ANP) - Bedrijven die een arbeidsmigrant van buiten de Europese Unie zonder vergunning in dienst nemen, kunnen een hogere boete opgelegd krijgen. De Arbeidsinspectie kan vanaf februari een boete opleggen die kan oplopen tot 11.250 euro per arbeidskracht, meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op dit moment is de boete maximaal 8000 euro.

De hogere boete volgt als er naast de illegale arbeid ook sprake is van slechte omstandigheden voor de arbeidsmigrant, zoals onderbetaling en slechte huisvesting. Het gaat om overtredingen die werkgevers opzettelijk begaan.

Minister Eddy van Hijum van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt dat deze praktijken moeten worden tegengegaan. "Veel misstanden komen door malafide uitzendbureaus en hun inleners die een verdienmodel hebben gemaakt van onderbetaling van arbeidskrachten en het aanbieden van ondermaatse huisvesting. Arbeidsmigranten die hier zonder vergunning werken zijn het meest kwetsbaar omdat het voor hen moeilijker is om aan de bel te trekken", aldus de minister.