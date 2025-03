Honden slaan aan, zoektocht naar slachtoffers in Valkenburg

VALKENBURG (ANP) - Hulphonden hebben bij de ingestorte toren in Valkenburg mogelijk sporen gevonden die wijzen op slachtoffers onder het puin. De veiligheidsregio heeft daarop de hulp ingeroepen van de THW uit Aken, de Technische Hilfs Werke. De THW is gespecialiseerd in het bestrijden van rampen.

Twee honden sloegen rond 11.30 uur onafhankelijk van elkaar aan op één plek onder het puin. De THW moet gaan zoeken onder de zware mergelblokken, waaruit het bouwwerk was opgetrokken.

De veiligheidsregio vroeg om hulp van de THW omdat het oproepen van hulp uit Nederland te lang zou duren. Aken ligt niet ver van Valkenburg.

Rond 13.20 uur namen meerdere medewerkers van de THW poolshoogte bij de ingestorte brasserie naast de toren, waar een grote stapel mergelblokken ligt.