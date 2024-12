Honderden aanwezigen bij herdenkingsdienst in Maagdenburg

MAAGDENBURG (ANP/DPA) - Honderden mensen zijn zaterdagavond, een dag nadat een Saudische man inreed op bezoekers van een kerstmarkt, bijeengekomen voor een herdenkingsdienst in de kathedraal van Maagdenburg. De dienst in de Duitse stad is vooral bedoeld voor nabestaanden van slachtoffers, reddingswerkers en andere genodigden.

Buiten kijken veel mensen op een groot scherm mee met de herdenkingsdienst. Voor het zijportaal van de kathedraal zijn tientallen brandende kaarsen en bloemen geplaatst. Ook op veel andere plekken in de stad hebben mensen kaarsen en bloemen gelegd als eerbetoon aan de vijf doden en tweehonderd gewonden die vielen bij de vermoedelijke aanslag.

Bij de dienst zijn ook bondspresident Frank-Walter Steinmeier, bondskanselier Olaf Scholz en deelstaatpremier van Saksen-Anhalt Reiner Haseloff aanwezig.