Noppert al na één optreden klaar op WK darts

LONDEN (ANP) - Danny Noppert is er ook dit jaar niet in geslaagd de derde ronde te bereiken op het WK darts. De 33-jarige Fries had een bye in de eerste ronde, maar ging bij zijn eerste optreden in Alexandra Palace meteen onderuit. De Engelsman Ryan Joyce was met 3-1 te sterk voor Noppert, die als dertiende was geplaatst in Londen.

De 39-jarige Joyce staat twintig plaatsen lager op de wereldranglijst van dartsbond PDC.

Eerder op zaterdag verdwenen ook Alexander Merkx en Richard Veenstra uit het toernooi. Merkx verloor in de tweede ronde van de Engelsman Chris Dobey. Veenstra vloog er al in de eerste ronde uit tegen de Filipijn Alexis Toylo.

Zaterdagavond komt Raymond van Barneveld nog in actie.