Overgebleven XR-activisten verwijderd uit Rijksmuseum

AMSTERDAM (ANP) - De negen klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) die na een grotere protestactie waren achtergebleven in de Eregalerij van het Rijksmuseum zijn rond 18.30 uur uit het pand gehaald. Dat laat een woordvoerster van de klimaatactiegroep weten en wordt bevestigd door de politie. De negen demonstranten hadden zich aan elkaar vastgelijmd. Volgens XR heeft de politie de lijm met cola verwijderd.

De demonstranten waren onderdeel van een groter klimaatprotest dat zaterdagmiddag rond 14.30 uur begon in het Rijksmuseum. Enkele honderden demonstranten, onder wie kinderen, betoogden in de Eregalerij tegen de sponsoring door ING van het museum. De negen overgebleven betogers kregen rond sluitingstijd van het museum te horen dat ze zichzelf moesten losmaken en weggaan, anders zouden ze worden losgemaakt en verwijderd.

"We wilden in deze langste nacht van het jaar graag een nachtwake voor het klimaat houden voor de Nachtwacht", zegt de woordvoerster van XR. Het schilderij van Rembrandt is een van de topstukken in de Eregalerij. "We willen dat het Rijksmuseum breekt met ING als hoofdsponsor, maar nog liever dat ING stopt met het financieren van de fossiele industrie."

ING had eerder al laten weten dat de eisen van de klimaatactiegroep onrealistisch zijn en dat de bank de aanpak van XR te ver vindt gaan.