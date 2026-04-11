Honderden arrestaties bij pro-Palestijns protest Londen

LONDEN (ANP/AFP) - De politie in Londen heeft meer dan tweehonderd demonstranten opgepakt bij een protest op Trafalgar Square. Pro-Palestijnse activisten hadden zich op het bekende plein verzameld om de verboden groepering Palestine Action te steunen. De regering plaatste de organisatie in juli op een lijst met terroristische organisaties. Een rechter oordeelde in februari dat dit verbod onwettig is.

Volgens de organisatie van het protest waren er ongeveer vijfhonderd mensen aanwezig bij de demonstratie. Ze protesteerden tegen de "medeplichtigheid van de Britse regering aan de Israëlische genocide in Gaza en het misplaatste optreden tegen vreedzame protesten in eigen land".

De demonstranten die zijn opgepakt, droegen onder meer spandoeken om Palestine Action te steunen. Sinds het verbod op de organisatie zijn er bijna 3000 mensen gearresteerd.