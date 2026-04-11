CNN: aanwijzingen dat China wapenlevering aan Iran voorbereidt

Volgens Amerikaanse inlichtingen zijn er aanwijzingen dat China zich opmaakt om binnen enkele weken nieuwe luchtverdedigingssystemen aan Iran te leveren. Dat meldt CNN op basis van drie bronnen die op de hoogte zouden zijn van recente inlichtingenanalyses.

Volgens de zender zijn er indicaties dat Beijing het materieel via andere landen wil vervoeren om zo de herkomst te verhullen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, het Witte Huis en de Chinese ambassade in Washington reageerden zaterdag vroeg niet op verzoeken van Reuters om commentaar.

The New York Times meldde eerder in de week dat China had bijgedragen aan het huidige staakt-het-vuren tussen Iran en de Verenigde Staten, door druk uit te oefenen op Iran om akkoord te gaan met het tijdelijke bestand. De VS en Iran hebben dit weekend in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad onderhandelingen op hoog niveau over voorwaarden om de nu zes weken durende oorlog te beëindigen.