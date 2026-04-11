Mannen die hun benen laten breken voor een paar centimeter erbij: het klinkt als een nachtmerrie, maar in Istanbul is het een groeiende business. Mannen vliegen ernaartoe, leggen tot 70.000 euro op tafel en accepteren maandenlange pijn én het risico dat ze nooit meer normaal kunnen lopen.

Groter worden, tegen elke prijs

In gespecialiseerde klinieken in Istanbu l bieden artsen cosmetische beenverlengingen aan voor mannen die zich te klein voelen. De ingreep is extreem: het bot wordt doorgenomen, er wordt een metalen constructie geplaatst en het bot wordt vervolgens millimeter voor millimeter uit elkaar geschroefd zodat er nieuw bot kan aangroeien. Het traject duurt maanden, vaak een jaar of langer, met krukken, rolstoel, intensieve revalidatie en constante pijn als dagelijkse realiteit.

Toch staan er wachtrijen. Patiënten komen niet omdat ze slecht kunnen lopen, maar omdat ze zich minder waard voelen door hun lengte. Ze hopen dat vijf tot tien centimeter extra hen eindelijk het zelfvertrouwen geeft dat ze al jaren missen – in relaties, op het werk, in elke ruimte waar ze naast langere mannen staan.

Het nieuwe mannelijk schoonheidsideaal

Voor vrouwen is druk rond uiterlijk al decennialang zichtbaar, maar steeds vaker schuift die druk ook naar mannen. Eerst draaide het om de spiermassa, nu komt daar een harde norm voor lengte bij – aangewakkerd door datingapps, sociale media en een cultuur die lange mannen automatisch als succesvoller en aantrekkelijker neerzet. In profielbeschrijvingen wordt lengte expliciet genoemd, in commentaren worden kleinere mannen weggezet als minder mannelijk.

Psychologen wijzen erop dat dit kan doorschieten in een obsessie: mannen die dagelijks hun lengte vergelijken, situaties vermijden en zich letterlijk “te weinig” voelen. Bij een deel speelt een verstoord lichaamsbeeld mee; juist daarom adviseren deskundigen vaak eerst psychologische hulp, in plaats van direct het bot op de operatietafel te leggen.

Een extreem slecht risico‑rendement