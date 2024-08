Honderden Britten demonstreren voor partijkantoor Farage

LONDEN (ANP) - In veel steden in het Verenigd Koninkrijk zijn mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen racisme en extreemrechts geweld. Ook in Londen bij het kantoor van Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, hebben zich honderden mensen verzameld, meldt Sky News.

De demonstranten beschuldigen Farage en zijn partij ervan de rellen van de laatste twee weken aan te wakkeren. Die begonnen na een dodelijke mesaanval op kinderen in Southport. In de nasleep ging online veel nepnieuws over de identiteit van de dader rond. Farage vroeg zich hardop af of de politie informatie over de dader achterhield. De Reform-leider ontkent iets verkeerd gedaan te hebben, omdat hij enkel vragen zou hebben gesteld.

Maar de demonstranten verwijten hem ook de manier waarop hij over migranten praat. "We zijn hier vandaag omdat we denken dat Nigel Farage het vuur van racisme en onverdraagzaamheid aanwakkert," zegt Samira Ali van organisator Stand Up To Racism tegen Sky News. "Hij probeert moslims, migranten en vluchtelingen de schuld te geven van wat er misgaat in de samenleving en daarmee steunt hij de extreemrechtse relschoppers."

De afgelopen weken zijn onder meer moskeeën en hotels met asielzoekercentra aangevallen. Zaterdag organiseerde Stand Up To Racism ook bijeenkomsten met duizenden tegendemonstranten in onder meer Newcastle, Cardiff en Edinburgh. De demonstranten bij het partijkantoor van Farage marcheren naar Downing Street 10, de ambtswoning van de premier.