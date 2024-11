AMSTERDAM (ANP) - Honderden jongeren staan in de buurt van Plein 40-45 in Amsterdam-West, waar eerder op de avond onder meer een tram is vernield. Dit ziet een verslaggever van het ANP. Op straat liggen scooters en fietsen en de ME is aanwezig.

Er wordt af en toe wat vuurwerk afgestoken en teksten geroepen als 'Free Palestine'. Een politiehelikopter hangt boven het gebied. Sommige mensen op straat hebben bedekte gezichten.