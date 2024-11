BREDA (ANP) - Het is druk in de binnenstad van Breda waar het begin van het carnavalsseizoen wordt gevierd. Daarvoor waarschuwt de gemeente. Die roept mensen op niet meer naar de stad te komen en de elfde van de elfde elders te vieren.

11 november geldt traditioneel als de start van een reeks festiviteiten en bijeenkomsten in aanloop naar het carnaval dat begin maart is. Breda wordt tijdens carnaval Kielegat genoemd. Ook in andere steden in Brabant en Limburg wordt de elfde van de elfde gevierd.