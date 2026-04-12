Hongaarse oppositie aan de leiding bij hoogste opkomst ooit

door anp
zondag, 12 april 2026 om 19:37
BOEDAPEST (ANP/AFP/RTR) - De centrumrechtse oppositiepartij Tisza in Hongarije kon volgens een exitpoll rekenen op de steun van 55 procent van de kiezers, tegenover 38 procent voor de regerende Fidesz-partij van premier Viktor Orbán. Dat is het resultaat van een peiling door 21 Research Centre.
Volgens de peiling, die werd gepubliceerd op de nieuwssite Telex.hu, eindigt Tisza naar verwachting op 132 zetels in het Hongaarse parlement, dat in totaal 199 zetels telt.
De stembureaus voor de Hongaarse parlementsverkiezingen zijn inmiddels gesloten. De opkomst bereikte met 77,8 procent een recordhoogte. Het vorige record van 70,5 procent werd behaald tijdens de verkiezingen van 2002.
In de verkiezingen van zondag wordt de nationalistische premier Viktor Orbán, die al zestien jaar aan de macht is, uitgedaagd door de conservatieve politieke nieuwkomer Péter Magyar.
