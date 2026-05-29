ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Barbecue 'cavemanstyle' is lekker, maar ontzettend dom

gezondheid
door Désirée du Roy
vrijdag, 29 mei 2026 om 10:07
85180460_m
Wie hip wil zijn, gooit tegenwoordig zijn malse steak rechtstreeks op de barbecuekolen. Anderhalve minuut extreme warmte geeft het lapje vlees een uniek, krokant korstje. 'Steak caveman style'.
Je gaart het vlees eerst op het rooster en werkt het af door het 1 à 1,5 minuut 'bloot' tussen de gloeiende kolen te leggen. Zonder zilverpapier of andere bescherming. "Je moet het doen met een stuk vlees dat vrij veel vet bevat", legt barbecuespecialist Tom De Jaeger uit. "Een staartstuk, een rib... Het moet rosé zijn vanbinnen. In de kolen - zo'n 400 tot 500 graden - wordt het randje superkrokant en karameliseert het vet."

Kankerverwekkend

De Belgische Stichting Tegen Kanker vindt het maar niets: het vlees wordt er namelijk niet alleen super krokant van, maar ook super kankerverwekkend.
"Rood en vetrijk vlees dat op hoge temperatuur bereid wordt, kan leiden tot de vorming van polycyclische koolwaterstoffen en heterocyclische amines, twee kankerverwekkende stoffen", vertelt dokter Mathijs Goossens aan De Morgen. "Dat is al het geval bij een gewone barbecue. Wie het vlees dan nog rechtstreeks op de kolen legt, vergroot dat effect. Niét aan te raden, dus."

Marineren

Wie kankerverwekkende stoffen bij een gewone barbecuesessie wil vermijden, kan zijn vlees een halfuurtje marineren, geeft de Stichting tegen Kanker nog mee. "Wat olijfolie met knoflook of sjalotjes, citroensap of azijn voorkomt de vorming van schadelijke stoffen."
Bron: De Morgen

Lees ook

Barbecue schoonmaken terwijl je slaapt? Deze expert komt met de gouden tip: ‘De natuur doet het werk’Barbecue schoonmaken terwijl je slaapt? Deze expert komt met de gouden tip: ‘De natuur doet het werk’
Leg deze 10 dingen nooit op de barbecueLeg deze 10 dingen nooit op de barbecue
Drie tips van de pro's: zo maak je een barbecue schoonDrie tips van de pro's: zo maak je een barbecue schoon
loading

POPULAIR NIEUWS

82252345 l normal none

Wat je (niet) moet doen bij onweer

220669059_m

Vanaf deze leeftijd ga je aan je lichaam zien dat je rookt en drinkt

147395031_m

Airco jaagt stroomprijs naar recordniveau: wie vanavond de airco aanzet, betaalt de hoofdprijs

301884707_m

Welk land heeft de meeste datacenters? In het piepkleine Nederland staan er meer dan in Italië of India

generated-image (1)

Hoe de babyboomers Nederland en Europa hebben genaaid

168925989_m

Waarom intelligente mensen niet tegen lawaai kunnen

Loading