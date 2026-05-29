Gek genoeg piekt op deze leeftijd je behoefte aan seks

Wie denkt dat het verschil in libido tussen mannen en vrouwen vooral een cliché is, heeft het mis. Uit een grootschalig onderzoek onder ruim 67.000 volwassenen blijkt dat mannen gemiddeld aanzienlijk meer seksuele verlangens rapporteren dan vrouwen. Bovendien neemt die seksuele behoefte bij vrouwen sneller af naarmate ze ouder worden.

De studie biedt een van de meest uitgebreide analyses tot nu toe van factoren die samenhangen met seksueel verlangen.

Seksueel verlangen – de behoefte aan intimiteit, seksuele activiteit of seksuele prikkeling – wordt beïnvloed door een breed scala aan factoren. Denk aan hormonen, gezondheid, stemming, relatiekwaliteit en culturele normen. Toch blijken leeftijd en geslacht opvallend sterke voorspellers.

De onderzoekers ontdekten dat mannen gedurende vrijwel hun hele volwassen leven een hoger libido rapporteren dan vrouwen. Opvallend genoeg bereikte het seksuele verlangen van mannen niet op jonge leeftijd, maar rond hun veertigste een piek. Bij vrouwen werd juist een geleidelijke daling zichtbaar vanaf de vroege volwassenheid.

"Dat verraste ons", zegt onderzoeksleider Toivo Aavik. Volgens hem valt die piek bij mannen niet eenvoudig te verklaren door hormonale veranderingen alleen. Mogelijk spelen ook relationele en sociale aspecten mee.

Relatiegeluk

Ook andere factoren bleken invloed te hebben. Mensen die zichzelf omschrijven als biseksueel of panseksueel rapporteerden gemiddeld een sterker seksueel verlangen dan heteroseksuelen. Daarnaast bleek relatiegeluk een belangrijke rol te spelen. Hoe tevredener mensen waren met hun relatie, hoe groter hun seksuele verlangen. Dat verband was vooral sterk bij vrouwen.

Een andere opvallende uitkomst heeft te maken met ouderschap. Vrouwen met meer kinderen rapporteerden gemiddeld iets minder seksuele behoefte, terwijl mannen met meer kinderen juist iets meer verlangen aangaven. Ook mensen die het afgelopen jaar een kind hadden gekregen, scoorden iets hoger op libido, al wijzen de onderzoekers erop dat nieuwe ouders gemiddeld jonger zijn, wat mogelijk meespeelt.

Binnen beide geslachten bestaan enorme verschillen. Veel vrouwen hebben een hoger libido dan veel mannen. Bovendien verklaren demografische factoren slechts een deel van het verhaal. Persoonlijkheid, mentale gezondheid, levensgebeurtenissen en relatieprocessen spelen eveneens een belangrijke rol.

Met andere woorden: leeftijd en geslacht doen ertoe, maar de menselijke lust laat zich niet vangen in één simpele formule.