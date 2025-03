Voor het eerst sinds 2020 minder asielaanvragen in EU

BRUSSEL (ANP) - Voor het eerst sinds 2020 hebben minder mensen asiel aangevraagd in de Europese Unie. Statistiekbureau Eurostat meldt een daling van de asielaanvragen met 13 procent in 2024.

Eurostat registreerde vorig jaar 912.000 asielaanvragen in de 27 lidstaten. Het gaat dan om mensen die voor het eerst om asiel vroegen. In 2023 waren dit er nog meer dan 1 miljoen.

De meeste asielaanvragen komen opnieuw van Syriërs. Het ging vorig jaar om 148.000 eerste asielaanvragen. Daarna waren Venezolanen en Afghanen de grootste groepen.

Duitsland was het land dat de meeste asielaanvragen kreeg. Daarna volgden grote landen als Spanje, Italië en Frankrijk. Cyprus was het land dat per hoofd van de bevolking de meeste asielverzoeken ontving.