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Hongarije vraagt burgers stroom te sparen om uitval kerncentrale

Samenleving
door anp
donderdag, 30 juli 2026 om 18:12
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BOEDAPEST (ANP/RTR) - De Hongaarse premier Péter Magyar heeft burgers opgeroepen om minder energie te gebruiken. Het land heeft problemen met de stroomvoorziening doordat een kerncentrale is uitgevallen.
Hongarije kampt met zeer hoge temperaturen en daardoor ook met een extreem lage waterstand in de Donau. Kerncentrales hebben dat water nodig voor de koelsystemen, maar omdat dat niet beschikbaar is, kan de centrale PAKS volgens Magyar minder stroom leveren.
De hittegolf zorgt er tegelijkertijd juist voor dat mensen meer stroom gebruiken, stelt de regering. Magyar verwacht een piek tussen 17.00 uur en 22.00 uur. Het zou vooral in die uren belangrijk zijn om energie te besparen.
Niet alleen burgers worden gevraagd om zuinig om te gaan met hun elektriciteit. De regering doet ook een beroep op grootgebruikers als batterij- en autofabrikanten.
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