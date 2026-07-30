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Muziekconcern UMG profiteert van overname platenlabel Downtown

Economie
door anp
donderdag, 30 juli 2026 om 18:39
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HILVERSUM (ANP) - Muziekconcern Universal Music Group (UMG), met wereldberoemde popsterren als Taylor Swift, Rihanna, Ariana Grande en Harry Styles, heeft in het tweede kwartaal meer omzet geboekt, geholpen door de overname van het Amerikaanse platenlabel Downtown. Volgens het in Hilversum gevestigde UMG steeg de omzet met meer dan 10 procent tot 3,3 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder.
UMG rondde de overname van Downtown begin dit jaar af, waardoor de resultaten van die onderneming nu worden meegenomen in de cijfers. Met die overname was 775 miljoen dollar gemoeid. UMG zag in het afgelopen kwartaal ook bij de verkoop van muziek via bijvoorbeeld streamingdiensten de inkomsten stijgen. UMG zegt dat Noah Kahan, BTS, Olivia Rodrigo, Drake en Olivia Dean tot bestverkopende artiesten behoorden.
Het bedrijfsresultaat bedroeg in de afgelopen periode 674 miljoen euro. Over de eerste helft van dit jaar nam de omzet van het grootste muziekbedrijf ter wereld met meer dan 5 procent toe tot 6,2 miljard euro.
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