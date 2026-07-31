Hooggerechtshof VK behandelt beroep Palestine Action tegen verbod

LONDEN (ANP) - Het Britse Hooggerechtshof gaat de zaak in behandeling nemen die is aangespannen door de medeoprichter van de activistische groep Palestine Action, Huda Ammori. Zij vecht een overheidsverbod aan dat al tot zeker 3500 arrestaties heeft geleid, onder wie ouderen en Holocaust-overlevenden.

In juli 2025 verbood het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken de pro-Palestijnse groep op grond van de Britse terrorismewetgeving. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot wel veertien jaar tot gevolg.

De groep werd ook op een zwarte lijst van de overheid geplaatst, waarop bijvoorbeeld ook Hamas en Hezbollah staan.

Palestine Action werd in 2020 opgericht. Volgens de website van de groep, die in het VK is geblokkeerd, is het doel van de organisatie een einde te maken aan de "wereldwijde deelname aan het genocidale apartheidsregime van Israël".

Een versnelde behandeling van de zaak wordt verwacht tussen oktober en december, aldus het hof.