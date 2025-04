Horeca en detailhandel bezorgd over verhoging minimumjeugdloon

ZEIST (ANP) - Werkgeversorganisaties in de horeca en detailhandel maken zich zorgen over de verhoging van het minimumjeugdloon, een van de afspraken in de voorjaarsnota. Die branches kampen al een tijd met gestegen kosten voor bijvoorbeeld loon, energie en huur. De werkgevers vrezen nog meer druk op hun toekomst door het hogere minimumjeugdloon.

"Het verhogen van lonen voor hoofdzakelijk scholieren en studenten, voor wie dit meestal een bijbaan is, pakt verkeerd uit. Vermijd maatregelen die inflatie verder in de hand werken en voor werkgevers opnieuw tot een forse verhoging van loonkosten leiden." Dit stellen INretail, de brancheorganisatie voor de non-fooddetailhandel, Koninklijke Horeca Nederland (KHN), de Raad Nederlandse Detailhandel (RND), het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en het Vakcentrum, een belangenbehartiger voor zelfstandige retailondernemers.

Vakbonden en werkgevers moeten juist afspraken kunnen maken in cao's over de lonen voor jongeren, vinden de organisaties.