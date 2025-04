Smartphonegebruik is voor deze ene leeftijdsgroep juist wél goed voor de mentale gezondheid

Het intensief gebruik van digitale apparaten is misschien wel beter voor je brein dan gedacht. Ten minste, als je bejaard bent. Uit nieuw wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat ouderen die regelmatig met hun smartphone, tablet of computer in de weer zijn, mentaal scherper blijven dan hun leeftijdsgenoten die dat niet doen.

Een team van Amerikaanse wetenschappers bestudeerde de resultaten van tientallen onderzoeken waarbij meer dan 400.000 mensen van gemiddeld 69 jaar onder de loep werden genomen. Het veelvuldig gebruik van digitale apparaten, zo blijkt uit de studie, werkt beschermend tegen geestelijke achteruitgang.

Die conclusie zet een dikke streep door het populaire idee dat al dat geswipe en getuur naar schermpjes zou leiden tot 'digitale dementie'. Sterker nog: de onderzoekers ontdekten dat ouderen die handig zijn met moderne technologie het mentaal beter doen dan hun offline tijdgenoten.

Hoe kan dat?

Hoe dat precies komt? De wetenschappers denken dat het een wisselwerking is. Aan de ene kant zijn mensen die mentaal fit zijn waarschijnlijk eerder geneigd om met nieuwe technologie aan de slag te gaan. Maar het gebruik van die apparaten heeft op zich ook voordelen voor de hersenen.

Door digitale apparaten te gebruiken, blijven ouderen mentaal uitgedaagd, onderhouden ze makkelijker sociale contacten en kunnen ze geheugensteuntjes inbouwen voor dagelijkse taken. Denk bijvoorbeeld aan een reminder voor medicijnen of geplande activiteiten.

Niet al het schermgebruik is hetzelfde

Wel is het belangrijk hóe je die technologie gebruikt. Passief voor een scherm hangen heeft weinig zin. Het gaat erom dat je actief bezig bent, nieuwe dingen leert en contact houdt met anderen. Dus blijf maar lekker appen, surfen en swipen. Het houdt je scherp!

Bron: Nature Human Behaviour