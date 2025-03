HTM: storing in Den Haag treft veel tramlijnen

DEN HAAG (ANP) - De stroomstoring in Den Haag treft een groot aantal tramlijnen. Dat laat een woordvoerster van vervoersmaatschappij HTM weten. Volgens haar is de storing in de omgeving van Scheveningen en het centrum en kunnen trams daar niet rijden.

De getroffen tramlijnen zijn volgens de website van HTM: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 15, 16, 17 en 19. Of de trams helemaal niet kunnen rijden, verschilt volgens de zegsvrouw per tramlijn. Volgens haar is de storing tussen 16.00 uur en 16.15 uur begonnen. Gezien de avondspits noemt ze het "een vervelend tijdstip". De oorzaak is haar niet bekend.