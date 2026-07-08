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Huisartsgegevens bevestigen verhoogde risico's inwoners IJmond

Samenleving
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 18:14
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UTRECHT (ANP) - Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maagdarmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen, al leggen de onderzoekers geen oorzakelijke verbanden.
Mensen die binnen 2 kilometer van het industrieterrein van Tata Steel en andere zware industriebedrijven wonen, worden volgens de studie vaker naar de longarts verwezen dan mensen die verder weg wonen. Omwonenden gebruiken meer medicatie die gerelateerd is aan longkanker en hebben vaker COPD.
Het onderzoek draagt bij aan het bewijs dat mensen in de IJmond verhoogde risico's lopen. Dat hebben RIVM en GGD eerder ook geconstateerd.
Tata Steel vervolgt
"Om meer robuuste conclusies te kunnen trekken, is aanvullende monitoring belangrijk", benadrukt het Nivel.
Het Openbaar Ministerie vervolgt Tata Steel voor de schadelijke uitstoot, zo werd eerder op woensdag bekend.
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