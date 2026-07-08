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Voorlopig geen onomkeerbare stappen in maatwerkafspraken Tata

Samenleving
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 18:08
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DEN HAAG (ANP) - De Rijksoverheid zet de komende tijd "geen onomkeerbare stappen" in het traject om afspraken te maken met Tata Steel om te verduurzamen in ruil voor overheidssubsidies. Dat schrijven de betrokken bewindspersonen in een Kamerbrief nadat blijkt dat het OM de staalfabrikant strafrechtelijk vervolgt vanwege luchtvervuiling.
Vorig jaar september hebben overheid en Tata de voorgenomen afspraken op papier gezet. De overheid zet zo'n 2 miljard euro klaar voor de staalfabriek, die op haar beurt fors minder CO2, stikstof en fijnstof moet gaan uitstoten.
Het kabinet geeft in september meer informatie over de verdere uitwerking van die afspraken. Dan gaan minister Stientje van Veldhoven (Klimaat) en staatssecretarissen Jo-Annes de Bat (Klimaat) en Annet Bertram (Milieu) ook in op de effecten van de strafzaak voor het verdere proces.
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