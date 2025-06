IAEA wil opheldering over verrijkt uranium in Iran

WENEN (ANP/DPA/AFP) - De topman van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) wil opheldering over de locatie van nucleair materiaal in Iran na Amerikaanse bombardementen. Directeur-generaal Rafael Grossi zei bij spoedoverleg in Wenen dat Iran een informatieplicht heeft richting zijn organisatie. Hij benadrukte ook dat een gevechtsstop nodig is om IAEA-teams in staat te stellen inspecties uit te voeren.

"Ten eerste moeten we terug naar de onderhandelingstafel en daarvoor de IAEA-inspecteurs, die namens ons waken over het Non-proliferatieverdrag, toestaan om terug te keren naar de Iraanse nucleaire locaties. Zij moeten de uraniumvoorraden in kaart brengen, waarbij vooral de 400 kilogram die tot 60 procent verrijkt is van groot belang is", zei Grossi. Iran is volgens de topman verplicht om de IAEA te informeren als nucleair materiaal wordt verplaatst.

De VS bombardeerden afgelopen weekend nucleaire installaties in Iran. Dat land heeft mogelijk in aanloop naar de aanval uranium weggehaald.