Hongarije zegt met Slowakije Russische sancties niet te steunen

BOEDAPEST (ANP/RTR) - Hongarije en Slowakije willen het achttiende sanctiepakket van de EU tegen Rusland niet steunen, stelt de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Peter Szijjarto. Ze willen het sanctiepakket blokkeren omdat ze het niet eens zijn met het EU-plan om de import van Russische energie fors af te bouwen.

Hongarije en Slowakije liggen al langer dwars als het aankomt op het steunen van sanctiepakketten. Ze zeggen te afhankelijk te zijn van Russische gas- en olieleveringen. Ook hebben beide EU-lidstaten aanzienlijk warmere banden met Moskou dan de rest van de EU.

Het sanctiepakket wordt maandag besproken tijdens de vergadering van EU-buitenlandministers en ligt ook op tafel tijdens de komende EU-top donderdag. Om de sancties aan te nemen is unanimiteit nodig. EU-bronnen lieten al weten dat er gekeken zal worden of het mogelijk is het sanctiepakket aan te nemen zonder steun van Hongarije tijdens de top.